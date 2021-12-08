ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 December, 2021

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس، آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، ومشروع الانتخابات، وطرق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس، التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم، لضمان التزام كافة الأطراف بإجراء الإنتخابات ونجاحها.