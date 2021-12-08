الأعلى للدولة يعتمد مبادرته لإنقاذ الانتخابات

العنوان – طرابلس

أعلن المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء اعتماد مقترح المبادرة الذي أعدته اللجنة المكلفة بإعداد مبادرة بخصوص إنقاذ الانتخابات القادمة.

وذكر المكتب الإعلامي أن اعتماد المبادرة تم خلال الجلسة المعلقة الواحدة والسبعين، بالعاصمة طرابلس؛ برئاسة خالد المشري وذلك لمناقشة مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه تم عرض المبادرة للمناقشة والتطور لكل المعنيين بإنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل مقبول.

وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن اليوم الأربعاء تقديم مبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير القادم.

وأوضح المجلس أن تأجيل الانتخابات يأتي بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

واقترح المجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قائمة تتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة.

ومبادرة المجلس الأعلى للدولة تأتي تزامنا مع اقتحام المليشيات المسلحة لمقر مفوضية الانتخابات في المدينة وقام المقتحمين بنصب خيمة داخل سور مقر المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.