مشاركة المرأة في غمار السياسية.. تحديات وعقبات

بالرغم من التطورات والتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية بشكل عام وليبيا بشكل خاص، والمعاهدات والاتفاقيات العديدة لتعزيز دور المرأة السياسي، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، إلا أن عقبات مشاركتها متعددة ومتنوعة.

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