الكوني: إجراء الانتخابات في موعدها أفضل من التأجيل

شدد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وذلك خلال لقائه سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء.

وأكد الكوني أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده أفضل من تأجيله، باعتباره اختتاما لمسار خارطة الطريق الذي أنتجته مباحثات جنيف التي سنلتزم بتنفيذها، وأفضت بتشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة والعمل على إخراج القوات الأجنبية من كل التراب الليبي.

وتطرق الاجتماع لنتائج زيارة الكوني لبروكسل مؤخرا ولقائه قيادات الاتحاد الأوروبي وبحثه ملف الهجرة بكافة جوانبه والحد منها بإقامة تنمية مكانية في دول المصدر، وبحثه ملفي الإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجتهم تندرج وفق استراتجية ثنائية مشتركة على المدى البعيد.

من جهته قدم السفير الدعوة للنائب لزيارة بلجيكا ولقاء المسؤولين في بروكسل من أجل تعزيز علاقات التعاون في عديد المجالات بين البلدين الصديقين.