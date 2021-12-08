شركة الخليج العربي للنفط تحيي ذكرى تأسيسها الخمسين

أقامت شركة الخليج العربي احتفالا بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها بحضور رئيس لجنة الإدارة وعدد من المسؤولين فيها، مستذكرين أهم محطات الشركة والصعوبات التي مرت بها وما حققته من إنجازات.

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