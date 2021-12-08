دغيم: يجب ضخ دماء جديدة في البرلمان إذا لم تُجرى الانتخابات الرئاسية

قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، إن مبادرة مجلس الدولة لتأجيل الانتخابات الآن خدعة مكررة لفرض نظام برلماني في ليبيا دون وجود رئيس.

وأضاف دغيم في تصريحات صحفية أن انتخابات بالتزامن مرفوضة ولن نسمح نحن كأعضاء برلمان أو ملتقى حوار بهذا الأمر لأنهم سيحجبون نتائج الانتخابات الرئاسية ويسمحون فقط بالبرلمانية، وفق قوله.

وأضاف قائلًا: “نظام القائمة ليس حلا طالما الخلاف علي شروط الترشح، والأهم في حالة القائمة هل ستكون ليبيا دائرة واحدة لتقرر الأغلبية في إقليم واحد عن بقية الليبيين أم 3 دوائر”.

وتابع قائلًا: “يجب إجراء انتخابات رئاسية في موعدها، وإن لم يتحقق ذلك تجرى انتخابات جزئية للبرلمان لضخ دماء جديدة وتشكيل لجان خبراء لوضع عقد اجتماعي لليبيين للحفاظ على ما تبقى من الوطن”.

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