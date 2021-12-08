القمي: طرحنا في مجلس الدولة مبادرة لتأجيل الانتخابات بحكم مسؤولياتنا

قال رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بمجلس الدولة السنوسي القمي، إن المجلس اعتمد مبادرة سياسية في جلسته التي انعقدت اليوم، وسيطرحها على الأطراف السياسية لحل الانسداد القائم، وبعد إصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية المعيبة أحادية الجانب، رأى مجلس الدولة من باب المسؤولية ودوره المناط به في العملية السياسية، طرح هذه المبادرة للمساهمة في وضع حلول، وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم أن إعلان هذه المبادرة السياسية بتأجيل الانتخابات وعرضها عرضا مفصلا سيكون في مؤتمر صحفي للمجلس، و أهم ما تنص عليه المبادرة هو التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري بشأن تضمين الاتفاق السياسي الأخير، على حد قوله.