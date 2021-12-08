ليبيا.. أحزاب وكتل سياسية تندد بمحاولة عرقلة الانتخابات

أصدرت عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية بيانا منددا بماوصفوه محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 24 ديسمبر المقبل .

وقال البيان”تتابع الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021م.”

وأَكد البيان أن هذه الأحزاب تدين بشدة التعدي على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعرقلة عملها ولا تقبل المساس باستقلالية القضاء ولا بتهديده أو محاولة التأثير عليه، وحذر من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة. وأَضاف”لقد اصبح جلياً أن شرعية كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية قد أصبحت منتهية، وأن ثقة الشعب بها قد تزعزعت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر الحالي، ولذا فان محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن يمر مرور الكرام وقد يجعل الوضع السياسي اكثر تعقيدا في المستقبل وقد يكون مدعاة لانتشار العنف والقتال من جديد لا قدر الله”.

وجددت الأحزاب السياسية الموقع على البيان تأكيدها من جديد على أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب ودون مماطلة أو عرقلة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانينا منها لعقد من الزمان، وأن أي محاولة داخلية او أجنبية لعرقلة انتخاب الرئيس ستمثل تكريس لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب.

وأوضح البيان أن أي تأجيل أو تأخير سوف لن يخلق ظروفًا أفضل وسوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.

وقال ” إن المشكلة نابعة من عدم الالتزام بالقوانين لا من غيابها ومن عدم تطبيق صحيح القانون والتحايل عليه وعدم احترامه، ومأساة الوطن نابعة من الطمع في نهب ثرواته، ومن تضارب مصالح المجموعات المسلحة الغير منضبطة، واستمرار نفوذ الاجسام السياسية التي فقدت شرعيتها وأفسدت المشهد السياسي”.

وختم البيان بالقول”إننا اذ نرحب بإعادة تكليف السيدة ستيفاني وليامز كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة ونتمنى لها التوفيق والسداد، فإننا نؤكد على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها وسيادتها واستقرارها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة ودعمه لخيار المسار الديمقراطي وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات، ونؤكد رفضنا ان تكون هذه المساندة مخالفة لإرادة الشعب أو متماهية مع مجموعات تريد الاستئثار بالسلطة وتفسد المشهد السياسي”.

الموقعون”

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