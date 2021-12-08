المندوبية الليبية باليونيسكو تطّلع على قطع أثرية ليبية بمتحف اللوفر

قام مُمثل المندوبية الليبية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” حافظ الولدة، بزيارة إلى متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، اطّلع خلالها على منحوتات من ليبيا والشرق الأوسط صادرتها السلطات الفرنسية بين عامي 2012 و 2016، بعد أن تم تهريبها والاتّجار بها بشكل غير قانوني.

وتُعرض هذه المنحوتات لأول مرة تماشياً مع قانون التراث الفرنسي، الذي يسمح للدولة بعرض المنحوتات في متاحف البلاد أثناء عمليات التحقيق والبحث عن المالك الشرعي، وهو ما يُعد فرصة للتوعية بشأن الطرق غير المشروعة للاتّجار بالقطع الأثرية المُهددة ومكافحتها بشكل فعال.

جدير بالذكر أن عمليات تهريب الآثار تزداد شيوعاً في أوقات الأزمات وخاصة في مناطق النزاع، حيث يكون التراث هو الهدف المُفضّل للنهب والسرقة من عصابات الجريمة الصغيرة والجريمة المنظمة، وتحويل المواقع الأثرية إلى متاجر كبيرة.

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