صنع الله: الوضع المالي يحول دون استكمال مشروع إنشاء مباني مؤسسة النفط ببنغازي

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعا اليوم الأربعاء، مع رئيس فريق مشروع إنشاء مبنى المؤسسة ببنغازي يوسف عبد الهادي، بحضور عضو مجلس الإدارة العماري محمد، ومدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة الموارد المالية والتأمين عبدالرزاق سكوت، ومدير عام الشؤون المالية المكلف فاضل عقيل.
وخُصص الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة المغلقة، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع “إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي”، والعراقيل التي تواجه استكماله، وكيفية حلها بكل السبل المتاحة، مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية والمالية.
واستعرض عبد الهادي سير العمل والوضع الحالي للمشروع، مؤكدًا اكتمال المرحلة الأولى وهي “إنجاز التصاميم”، وأن الفريق بصدد البدء بالمرحلة الثانية وهي “طرح العطاء” للانتقال للمرحلة الثالثة “التنفيذ” ، وأشار إلى عدد من المعوقات والصعوبات التي تحول دون استمرار العمل أبرزها نقص التمويل.
وتضمّن الاجتماع نقاشات موسعة ومستفيضة متعلقة بالجوانب القانونية والمالية للمشروع، والعراقيل التي تواجه استكماله، أوضح خلالها العماري محمد “أن قطاع النفط عاجز حتى عن توفير الأكل والشرب للعاملين به حاليا”.
بدوره، أكد صنع الله، أن المؤسسة داعمة لهذا المشروع ووضعته في قائمة مشاريعها الهامة، وتعي أهميته البالغة إذ سيخلق استقرارا للمنطقة نتيجة ما سيحققه من تنمية مكانية، إلا أن الوضع المالي”الصعب للغاية” الذي تمر به المؤسسة الآن حال دون ذلك.
كما أكد المهندس صنع الله، استمرار المؤسسة في العمل على إزاحة هذه الصعوبات المالية وإطلاع رئيس الحكومة عليها، للعمل على حلحلتها والبدء بتنفيذ المراحل التالية من المشروع.
وحضر الاجتماع أعضاء فريق مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، طارق البرعصي، ومرعي الغرياني، وخليفة الحداد، وعبد النبي أبوحجر، اسامة منينة ورمزة الزبير.
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