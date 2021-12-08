صنع الله: الوضع المالي يحول دون استكمال مشروع إنشاء مباني مؤسسة النفط ببنغازي

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعا اليوم الأربعاء، مع رئيس فريق مشروع إنشاء مبنى المؤسسة ببنغازي يوسف عبد الهادي، بحضور عضو مجلس الإدارة العماري محمد، ومدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة الموارد المالية والتأمين عبدالرزاق سكوت، ومدير عام الشؤون المالية المكلف فاضل عقيل.

وخُصص الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة المغلقة، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع “إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي”، والعراقيل التي تواجه استكماله، وكيفية حلها بكل السبل المتاحة، مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية والمالية.

واستعرض عبد الهادي سير العمل والوضع الحالي للمشروع، مؤكدًا اكتمال المرحلة الأولى وهي “إنجاز التصاميم”، وأن الفريق بصدد البدء بالمرحلة الثانية وهي “طرح العطاء” للانتقال للمرحلة الثالثة “التنفيذ” ، وأشار إلى عدد من المعوقات والصعوبات التي تحول دون استمرار العمل أبرزها نقص التمويل.

وتضمّن الاجتماع نقاشات موسعة ومستفيضة متعلقة بالجوانب القانونية والمالية للمشروع، والعراقيل التي تواجه استكماله، أوضح خلالها العماري محمد “أن قطاع النفط عاجز حتى عن توفير الأكل والشرب للعاملين به حاليا”.

بدوره، أكد صنع الله، أن المؤسسة داعمة لهذا المشروع ووضعته في قائمة مشاريعها الهامة، وتعي أهميته البالغة إذ سيخلق استقرارا للمنطقة نتيجة ما سيحققه من تنمية مكانية، إلا أن الوضع المالي”الصعب للغاية” الذي تمر به المؤسسة الآن حال دون ذلك.

كما أكد المهندس صنع الله، استمرار المؤسسة في العمل على إزاحة هذه الصعوبات المالية وإطلاع رئيس الحكومة عليها، للعمل على حلحلتها والبدء بتنفيذ المراحل التالية من المشروع.

وحضر الاجتماع أعضاء فريق مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، طارق البرعصي، ومرعي الغرياني، وخليفة الحداد، وعبد النبي أبوحجر، اسامة منينة ورمزة الزبير.