أحزاب وتكتلات سياسية تدين التعدي على مفوضية الانتخابات وعرقلة عملها

أصدر عدة أحزاب وتكتلات سياسية بيان مشترك، قالت فيه: “نتابع بقلق محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتأخيرها عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر”.

الأحزاب والتكتلات التي وصل عددها لـ 19، أدانت بشدة التعدي على المفوضية العليا للانتخابات وعرقلة عملها مضيفةً: “ولا نقبل المساس باستقلالية القضاء”، مؤكدةً على أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب دون مماطلة أو عرقلة للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد.

وأشارت إلى أن أي محاولة داخلية أو أجنبية لعرقلة انتخاب الرئیس ستمثل تكريس لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب، مرحبةً بإعادة تكليف ستيفاني ويليامز كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة، ومؤكدةً على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها واستقرارها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

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