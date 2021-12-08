القبض على سارق المجوهرات بطرابلس

ألقت قوة تابعة لمكتب الدعم المركزي «المدينة القديمة» القبض على متهم بسرقة مجوهرات من داخل أحد المنازل في طرابلس.

التفاصيل تشير إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين لمركز شرطة الغربي، بشأن تعرضه لسرقة مجوهرات من منزله، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

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وبعد تلقي البلاغ، جرى تشكيل فريق عمل من أعضاء المكتب، وبالتعاون مع قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، وتحديد مكان المتهم «أ.ع.أ» بمدينة صرمان، الذي جرى القبض عليه واسترجاع المجوهرات المسروقة.

وكان المتهم يحاول، رفقة صديقه يدعى «ع.م.خ»، بيع المصوغات إلى محل ذهب في مدينة صرمان، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

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