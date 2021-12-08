“الرئاسي والنواب” يتوافقان على التنسيق المشترك لدعم الانتخابات

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس، آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.

وأكد الطرفان اللذان ناقشا مشروع الانتخابات، وطرق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم، لضمان التزام كافة الأطراف بإجراء الانتخابات ونجاحها.

يُذكر أن مجلس النواب شكّل عقب جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، لجنة لمتابعة العملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء للوقوف على العيوب القانونية التي شابتها، والصعوبات والعراقيل التي تواجهها، بحسب قرارالمجلس.

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