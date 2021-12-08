النقاصة: الروس ابدوا استعدادهم  للتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة وطالبوا بخروج المرتزقة من ليبيا

قال عضو اللجنة العسكرية 5+5 العميد مختار النقاصة، إن الروس أبدوا استعدادهم للتعاون مع اللجنة، على أن يكون خروج الأجانب من ليبيا، بالتوازن والتزامن لعدم الإخلال بالتوازن العسكري على الأرض.

وأفاد النقاصة خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة “24 “، بأن الاجتماع الذي عقد اليوم في موسكو مع الجانب الروسي ، والذي ضم وزارتي الخارجية والدفاع، برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، كان جيدا، وأنهم جددوا خلاله مطالبتهم بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

من جهته أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة لحفتر خالد المحجوب، أن اللجنة تناولت في لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف في مقر الوزارة، اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وبنوده وأبرزها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأوضح المحجوب أن بوغدانوف، عبر عن ترحيب روسيا بما حققته اللجنة من وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام، في حضور أعضاء من البعثة الأممية ومسؤولين بالخارجية والدفاع الروسيتين