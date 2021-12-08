ليبيا تقترح على وزراء الداخلية العرب إنشاء مكتب لحقوق الإنسان في طرابلس

اقترح وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إنشاء مكتب يعني بحقوق الإنسان يتبع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويكون مقره العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، الأربعاء، في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الخامس والأربعين بالعاصمة التونسية.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال المتعلقة بالاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي العربي لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة العرب، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

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كما نوقش أيضاً موضوع استغلال نقل البضائع في تهريب المخدرات، خاصةً للنقل البحري، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، واستعراض التجارب العربية المتميزة في مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والسلامة المرورية.

ومن جهته استعرض مدير مكتب حقوق الإنسان العميد فؤاد الباشا الورقة الخاصة لإنشاء المكتب المعني بحقوق الإنسان، وإضافتها لجدول أعمال بنود المؤتمر القادم.

وضم الوفد المشارك عن الوزارة مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير مكتب حقوق الإنسان العميد فؤاد الباشا، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية العميد عادل الشروي، والعميد عصام محمد حسين، والعقيد توفيق عبدالله، والعميد محمد البكوش مندوب وزارة الداخلية الليبية لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس العقيد عبدالمنعم تيبار.

وعلى هامش المؤتمر عقد الوكيل اجتماعات مع عدد من مسؤولي وزارات الداخلية العرب، حيث اجتمع مع رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، وتباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب الأمني والتعليم الأكاديمي.

وكذلك عقد اجتماعًا مع مدير الأمن الوطني الجزائري بن شيخ فريد والوفد المرافق له، وجرى التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، خاصةً في مجال المختبرات الجنائية والبصمة الوراثية، بالإضافة إلى اجتماع مع الوفد المصري المشارك في المؤتمر.

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