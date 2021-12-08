تقرير تحليلي: منهج ديبلوماسي تركي ملتو في التعامل مع مصر بشأن ليبيا

ليبيا- حذر تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام ويكلي” الإخباري من منهج ديبلوماسي ملتو تنتهجه تركيا بشأن الأوضاع في ليبيا خلال مساعيها لتطبيع علاقاتها مع مصر.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى صدق نوايا المصريين في التعامل مع الخلافات مع تركيا التي تتمحور حول دعم الأخيرة المطلق لجماعة الإخوان في ليبيا ومصر والوجود العسكري التركي بالإضافة للمرتزقة السوريين على الأراضي الليبية.

وتابع التقرير إن الأتراك في المقابل يريدون المراوغة بشأن هذه الخلافات وحل خلافات أخرى لا أهمية لها وتجميد المهم مؤكدا إن هذا الأمر لن ينتج عنه أي تطبيع حقيقي للعلاقات لأن هذا الأخير مرهون بتغيير جذري لمواقف أنقرة من الملف الليبي لأن المصريين رافضين لأي وجود عسكري تركي في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية