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جامعة بنغازي تبحث مع اليونيسيف دعم أبحاث البيئة ومكافحة الأمراض

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل جامعة بنغازي للشؤون العلمية عبد الكريم الغزالي، مع رئيس المكتب الميداني لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، نزهة رفيق والوفد المرافق لها مسألة دعم الأبحاث الخاصة بالبيئة والتغيرات المناخية ومكافحة الأمراض.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل مشاركة طلبة جامعة بنغازي مع المؤسسات الدولية في مختلف المجالات، بما يدعم رسالة الجامعة ورؤيتها المجتمعية، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للجامعة عبر منصة فيسبوك.

وأجمع الحاضرون على مشاركة طلبة من جامعة بنغازي في عدد من الحملات التوعوية والنشاطات التي تدعمها اليونسيف، الخاصة بالبيئة والتغيرات المناخية وعلاقتها بالصحة.

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قناة 218 الليبية

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