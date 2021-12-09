الخارجية الروسية: ندعم الانسحاب المتزامن والتدريجي لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية دعمها الانسحاب المتزامن والتدريجي لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان طالعته “الساعة 24” إن نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، استقبل وفدا من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، بناء على طلب الجانب الليبي.

وأضاف البيان: “أثناء المحادثة بمشاركة ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا والانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري وفقًا لـ”خريطة الطريق” التي ترعاها الأمم المتحدة وقرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس في 12 نوفمبر الماضي.

وأعرب الجانب الروسي عن أمله في أن تؤدي الانتخابات إلى تشكيل سلطات دائمة تكون قادرة على استكمال العمل على توحيد هياكل الدولة والأمن في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددًا استعداده الأساسي لدعم النهج الموحد للجنة العسكرية المشتركة في حل القضايا العملية لضمان انسحاب متزامن ومتوازن وتدريجي لجميع المرتزقة والقوات العسكرية الأجنبية من ليبيا.