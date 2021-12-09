تقرير نيجيري: إعادة 180 مهاجر غير شرعي من نيجيريا من ليبيا إلى بلادهم

ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية في وكالة أنباء نيجيريا استقبال 180 مهاجر غير شرعي نيجيري ممن تم إعادتهم من ليبيا إلى بلادهم.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى وصول هؤلاء الثلاثاء إلى مطار “مورتالا محمد” الدولي في العاصمة النيجيرية لاغوس ناقلا عن القائم بأعمال منسق المكتب الإقليمي بالوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ “إبراهيم فارينلوي” قوله إن العائدين هم من الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.

وتابع “فارينلوي” إن هؤلاء غادروا مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس على متن طائرة مستأجرة من شركة البراق للطيران مؤكدا إن عودتهم تمت عبر برنامج العودة الطوعية للأشخاص المنكوبين الذي تديره مؤسسات منظمة الهجرة الدولية في ليبيا.

واختتم “فارينلوي” بالظغشارة إلى أن العائدين هم 74 أنثى بالغة و14 طفلا مع 6 إناث و64 ذكرا بالغا و12 طفلا ذكرا و10 ذكور رضع.

ترجمة المرصد – خاص

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