المنفي: على “قوة مكافحة الإرهاب” الاضطلاع بواجبها وفق ترتيبات “5+5”

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، قوة مكافحة الإرهاب، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب الأمني، خاصة فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية المقبلة.

وناقش الاجتماع دور قوة مكافحة الإرهاب في المساهمة لحفظ الأمن ومكافحة الجرائم المتعلقة بزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية أن تضطلع القوة بواجبها الأمني بكل مهنية، لتعزيز أمن المواطنين، لقطع الطريق على من يحاول المساس بأمن المجتمع.

وأشار المنفي إلى ضرورة العمل وفقاً للترتيبات التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في اجتماعاتها الأخيرة.

وأشادت قوة مكافحة الإرهاب، باهتمام المجلس الرئاسي، بالملف الأمني، مثمنين دعوة المجلس الرئاسي “القائد الأعلى للجيش الليبي” لعقد مثل هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة، التي تهدف لدعم الأمن والاستقرار في البلاد.