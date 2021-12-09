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أمغيب: السايح يواجه ضغوطا في طرابلس ولن يسمح له بإعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة إلا باستبعاد حفتر

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

رأى النائب سعيد أمغيب إن من غير المتوقع أن يسمح لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بإعلان القائمة النهاية لمرشحي الرئاسة من داخل طرابلس، إلا في حال استبعاد المترشح حفتر منها.

وكتب أمغيب، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، “عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات لن يسمح له في طرابلس بالإعلان عن القائمة النهائية لمن ترشحوا للانتخابات الرئاسية، إلا إذا تصدر القائمة عبد الحميد الدبيبة واستبعد منها المشير خليفة حفتر “.

وأضاف أمغيب، “الرجل يقع الآن تحت ضغط كبير وتهديد له ولأسرته، قبل أيام قليلة تم تحطيم سيارته بالكامل أمام مقر المفوضية التي تم اقتحامها ليلة البارحة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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