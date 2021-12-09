الاتحاد الأوروبي: إطلاق عملية لبناء السلام في ليبيا بعد انتهاء الصراع فيها

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن مسؤولين من ليبيا أطلقوا مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي اليوم، عملية تقييم التعافي وبناء السلام التي ستساعد في رسم خارطة للتعافي في ليبيا بعد انتهاء الصراع فيها.

وأوضحت البعثة في بيان لها بالمناسبة، أن التقييم يهدف إلى تحديد أولويات عملية تعزيز الحوكمة الأساسية والمؤسسات، وتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي القوي، وتعزيز المصالحة الوطنية، ووضع خطة تنمية وطنية، وتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى ليبيا دعما لهذه الجهود.

وشارك في الاجتماع 13 وزارة ليبية بالإضافة إلى عدد من وزراء الدولة وكبار المسؤولين الحكوميين، وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية لقيادة عملية تقييم التعافي وبناء السلام تركز مبدئيا على 6 مجالات بينها البنية التحتية وإعادة الإعمار وأمن المجتمع واستقراره والمصالحة الوطنية وبناء السلام.

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