الزبيدي: ‫ليبيا‬ غير جاهزة للانتخابات

رأى الأستاذ في القانون الدولي محمد الزبيدي أن ليبيا غير جاهزة لإجراء الانتخابات.

وقال الزبيدي في لقائه عبر قناة “العربية” إن المجتمع الدولي فصّل بدل على مقاسه هو وليس على مقاس الليبيين، معتبرا أن اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخاب نوع من التبسيط المخل للديمقراطية.

وأضاف أستاذ القانون الدولي في جامعة طرابلس: “ليبيا بلد غير مهيأ للانتخابات، متابعا: “الديمقراطية قطعت أشطواطا كبيرة في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وسواها، هذه الدول مجتمعاتها مرت بمراحل كثيرة حتى وصلت إلى هذه المشاهد التي نراها الآن في الاختيارات الديمقراطية”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن “مسألة الديمقراطية متعددة الأدوار، لا بد أن يكون هناك وئام مجتمعي، وليس هناك مهجرين، وليس هناك معتقلين أو نازحين، وأن تكون الدولة هي التي تحتكر العنف، لا يوجد سلاح منفلت”، وتساءل: في وجود 20 قطعة سلاح منفلت بالشارع في دولة عدد سكانها 7 مليون .. هل سيكون هناك وئام مجتمعي؟