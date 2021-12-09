في خطاب وداعه لليبيين.. كوبيش يعرب عن تقديره العميق للجنة العسكرية المشتركة

العنوان- طرابلس

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في خطاب توديعه لليبيين، عن تقديره العميق للجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقال كوبيش، أن جهود اللجنة كانت مثالاً يحتذى به في العزيمة وعلى عملها المضني من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستمراره.

وأضاف، “أفضت جهود أعضاء اللجنة الدؤوبة بدعم من البعثة إلى إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، مما ساعد على تسهيل تنقلات الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وما ترتبت عليه من نتائج إيجابية على حياة الأهالي واستقرارهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني”.

وتابع، “كما تم تنفيذ العديد من تدابير بناء الثقة، بدءا من تبادل المحتجزين إلى استئناف جميع الرحلات الجوية بين جميع مناطق ليبيا”.

وأردف كوبيش، “وقد تشرفت بتيسير اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف في أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن الاتفاق على خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل متزامن وتدريجي ومتسلسل ومتوازن”.

وقال كوبيش، “إن هذه الخطة تأتي في اتساق مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 (2021) وتهيئ الطريق للمراحل الأولية لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب كخطوات أولى نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وتابع، “ومواصلةً للتقدم المحرز في خطة العمل، يسرت البعثة اجتماعات اللجنة المشتركة (5+5) مع دول الجوار (تشاد والنيجر والسودان) التي احتضنتها جمهورية مصر العربية في القاهرة، وتم خلالها الاتفاق على مفهوم آلية التنسيق، فضلاً عن عقد اجتماعات مع الاتحاد الأفريقي في تونس العاصمة وعقد اجتماعات تنسيقية في أنقرة وموسكو”.

واختتم، “ومن هذا المقام، أحيي الروح الوطنية والتفاني والمهنية التي تحلت بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إذ كان شرفاً عظيماً لي أن أعمل عن كثب مع أعضائها”.