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اكتمال المرحلة الأولى بمشروع مباني مؤسسة النفط في بنغازي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس فريق مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي يوسف عبد الهادي خلال اجتماع له مع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، اكتمال المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في إنجاز التصاميم، مشيراً إلى أن الفريق بصدد البدء بالمرحلة الثانية، وهي “طرح العطاء” للانتقال للمرحلة الثالثة “التنفيذ”، لافتاً إلى أن نقص التمويل يُمثّل أبرز المعوقات التي تحول دون استمرار العمل.

من جانبه أكد صنع الله دعمه لهذا المشروع؛ لما له من أهمية تتمثل في خلق استقرار للمنطقة عبر تحقيقه تنمية مكانية، حسب وصفه، متعهداً بالعمل على تذليل كافة الصعوبات المالية.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء عبر الدائرة المغلقة، وحضره عدد من المسؤولين بالمؤسسة، مناقشة الجوانب القانونية، فضلاً عن المالية والتي تواجه استكمال العمل بالمشروع.

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قناة 218 الليبية

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