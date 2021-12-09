بوغدانوف: داعمون لكل ما من شأنه تحقيق استقرار ليبيا ووحدتها وأمنها وتنميتها

ليبيا- عقدت لجنة الـ10 العسكرية المشتركة اجتماعا موسعا مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية بمقر الوزارة في موسكو بحضور عدد من المعنيين.

ووفقا لمتابعات صحيفة المرصد فقد حضر الاجتماع أعضاء من البعثة الأممية وممثلين عن الخارجية والدفاع في روسيا وتم خلاله التطرق لاتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وبنوده والتي من أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبية.

وعبر بوغدانوف عن ترحيب موسكو بكامل أعضاء اللجنة وما حققته من خلال أعمالها التي قامت بها من وقف لإطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة لتحقق تطلعات الليبيين في الأمن والتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية