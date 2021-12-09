الاتحاد الأوروبي يُطلق عملية تقييم التعافي وبناء السلام في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية تقييم التعافي وبناء السلام في ليبيا، بالشراكة مع مسؤولين ليبيين وممثّلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي، للمساعدة في رسم خريطة للتعافي في ليبيا بعد انتهاء الصراع فيها.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان، أن التقييم يهدف إلى تحديد أولويّات عمليّة تعزيز الحوكمة الأساسية والمؤسسات، وتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي القوي، وتعزيز المصالحة الوطنية، ووضع خطة تنمية وطنيّة، وتنسيق المساعدات الدوليّة المقدّمة إلى ليبيا دعماً لهذه الجهود.

يُذكر أن الإعلان عن المشروع اليوم الأربعاء، استبقه اجتماع ضمّ ثلاث عشرة وزارة ليبية مع الجهات الدولية الشريكة، نتج عنه تشكيل لجنة فنيّة لقيادة عملية تقييم التعافي وبناء السلام.

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