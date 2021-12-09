المبروك: تسييل مخصصات إنشاء مصفاة الجنوب قارب على الانتهاء

أعلنت وزارة المالية اقتراب تسييل القيمة المخصصة لمشروع مصفاة الجنوب وغاز الطهي.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الحكومة المكلف رمضان أبو جناح مع وزير المالية الدكتور خالد المبروك، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وناقش أبو جناح، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، مع مديري الإدارات المختصة بالوزارة الإجراءات المتخذة من ناحية التغطية المالية لمشروع مصفاة الجنوب وغاز الطهي.

وقدم وزير المالية توضيحًا بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص مشروع مصفاة الجنوب، مشددًا على أن تسييل القيمة المخصصة قارب على الانتهاء، كما ناقش المجتمعون آلية تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن المشروعات التنموية بكافة أنحاء ليبيا.

وفي أكتوبر الماضي، دشنت الحكومة مشروع إنشاء مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة في الجنوب الليبي.

وخلال احتفالية إعلان تدشين المشروع، قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إن المشروع تنفذه شركة زلاف، ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ما بين 500 و600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويًّا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال سبع سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة زلاف، المهندس حسين أبوسليانة. وأوضح أن المدة المتوقعة للانتهاء من مشروع المصفاة تتراوح بين عامين وعامين ونصف العام.