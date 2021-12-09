قرار نيابي: 5 نواب يتواصلون مع مفوضية الانتخابات بشأن متابعة العملية الانتخابية

ليبيا – أصدر مجلس النواب قراره رقم 11 لسنة 2021 في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها بناء على ما خلص إليه اجتماع المجلس العادي في الـ7 من ديسمبر الجاري.

القرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه جاء في مادته رقم 1 أن اللجنة مؤقتة وتتشكل من أعضاء مجلس النواب برئاسة الهادي الصغير وعضوية كل من زائد هدية وعز الدين قویرب ومحمد إمدور وطلال الميهوب فيما أشارت المادة رقم 2 إلى مهام اللجنة.

وتمثلت المهام في تولي اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة رقم 1 من القرار متابعة العملية الانتخابية مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وذلك لوجود عيوب قانونية وصعوبات وعراقيل تصادف هذه العملية فيما جاء في المادة رقم 3 إن اللجنة تقدم تقريرها النهائي لمكتب رئاسة مجلس النواب.

وتابعت المادة رقم 3 إن هذا التقرير سيتم عرضه على مجلس النواب على أن تنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الـ8 من ديسمبر الجاري لتؤكد المادة رقم من القرار على العمل بأحكامه من تاريخ صدوره وعلى كل ما يخص الشروع في تنفيذه.

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