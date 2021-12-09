الخارجية تبحث مع “الأحوال المدنية” الأوضاع الثبوتية لليبيين بالخارج

بحث وكيل شؤون المغتربين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد زيدان الثلاثاء، مع نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية بشير عون، عدداً من المواضيع التي تتعلق بالمواطنين الليبيين المغتربين.

ومن بين ما تم مناقشته تصحيح أوضاع المغتربين الثبوتية في السجلات الرسمية؛ لإثبات قيدهم في الأحوال المدنية وقيد حالات “الزواج والطلاق والمواليد والوفيات”، ووفق القوانين واللوائح المعمول بها وخاصة المقيمين بدول الجوار.

كما اتفق خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس، على عقد اجتماع تنسيقي مُوسّع بحضور القطاعات ذات العلاقة، والتواصل مع الجاليات الليبية في الخارج لتذليل الصعوبات التي تواجههم.

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