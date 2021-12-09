أمغيب: السائح يتعرض لتهديد ولن يسمح له بإعلان قائمة المرشحين إلا بهذا الشرط

قال عضو مجلس النواب، سعد أمغيب، فى تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: ” السيد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للإنتخابات لن يسمح له في طرابلس بالإعلان عن القائمة النهائية لمن ترشحوا للإنتخابات الرئاسية ، إلا إذا تصدر القائمة عبد الحميد الدبيبة واستبعد منها المشير خليفة حفتر، الرجل يقع الآن تحت ضغط كبير وتهديد له ولأسرته، قبل أيام قليلة تم تحطيم سيارته بالكامل أمام مقر المفوضية التي تم اقتحامها ليلة البارحة”.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، والوفد المرافق لها، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

استعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمرحلة القادمة، إضافة إلى آليات مشاركة المراقبين الدوليين في المراقبة على الانتخابات.

وأكدت (هارندل) تجديد دعمها وحكومتها للانتخابات المنتظرة، مثمنة الجهود التي بذلتها المفوضية لإظهار صورة حضارية حول استقبال طلبات الترشح، والترتيبات العالية التي اتخذت في هذا السياق، وما تترجمه من دلالة على قدرات المفوضية للوصول الى نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا.