مستشار رئاسة النواب: اجتماعات المجلس تركزت على إخراج المخالفين من بينهم الدبيبة

أكد مستشار رئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن البرلمان يشدد على الالتزام بالقوانين الانتخابية، ويسعى إلى إخراج المخالفين من بينهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة من السباق الانتخابي سواء للرئاسة أو البرلمان.

وقال المريمي في لقاء عبر قناة “فبراير” إن “هناك بعض الأمور طرأت في اتخاذ الإجراءات، وهو تقديم الملفات المتعلقة بالمترشحين للرئاسة ولمجلس النواب، وهناك بعض الأمور المخالفة للقوانين التي صدرت”.

وأضاف: “لذلك اضطر مجلس النواب إلى أن يدعو إلى جلسة ويشكل لجنة للوقوف على الأمور التي تصدر مشاكل لعمل المفوضية العليا للانتخابات”.

وأشار المريمي إلى أن “أي مسؤول يريد أن يدخل في الانتخابات ولديه الرغبة في خوض هذا الغمار عليه أن يترك عمله قبل 24 ديسمبر بثلاثة أشهر، وهو ما قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير أركان حرب خليفة حفتره وغيرهما آخرون”.

ونوه إلى أن مجلس النواب يعمل على إخراج الدبيبة وكل المخالفين لقانون الانتخابات، من القائمة النهائية للمترشحين سواء للرئاسة أو مجلس النواب.