تقرير بريطاني يسلط الضوء على سياسات الدبيبة قبل الانتخابات

سلط تقرير لمعهد ”تشاتام هاوس” للأبحاث ومقره العاصمة البريطانية لندن، الضوء على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قبيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال التقرير إنه وللوهلة الأولى يبدو أن جميع الليبيين والمجتمع الدولي متحدون وراء الانتخابات، ومع ذلك، على الرغم من التصريحات المؤيدة للانتخابات، تستمر المنافسة الصفرية على السلطة، مضيفا: “الصراع الآن على العملية الانتخابية يدور حول من سيتحكم في ما سيحدث بعد ذلك”.

وتابع التقرير: “أولئك الذين في مواقع السلطة يرون في الانتخابات فرصة للتقدم أو التجديد الذاتي لأنفسهم لكنهم يضعون أولوية لحماية وضعهم الحالي في حال انهارت العملية، مواصلا: “عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، كان يجادل بأن الاستقرار يجب أن يسبق الانتخابات وإذا تعثرت الانتخابات، فإن إطاره لتحقيق الاستقرار في ليبيا سيصبح الخيار السياسي الافتراضي وربما الوحيد في اللعبة“.

ونوه ” تشاتم هاوس ” إلى أن الدبيبة يحصل على الدعم من خلال تطبيق السياسات الشعبوية مثل تقديم 40 ألف دينار منحة للمتزوجين حديثًا وبدء إعادة الإعمار من خلال مشروع ”عودة الحياة”، ومع ذلك وفقًا للتقرير، فإن طرح هذه العقود أثار الدهشة.

ونقل ”تشاتام هاوس” عن النقاد لتصرفات الدبيبة بأن جل هذه المشاريع ليست سوى من سلسلة من المكاسب الدعائية باستخدام الأموال العامة للحصول على الدعم السياسي.