بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء مازالت الرياح نشطة نسبياً على أغلب المناطق الساحلية مع تكاثر السحب مساء اليوم واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي بينما يميل الطقس للاستقرار على بقية مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية .

الرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 20) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة خاصة على المنطقة المتددة من( المرج حتى الجبل الأخضر) .

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (14 – 20) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح:جنوبية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-21 ) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على أغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 22) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58).