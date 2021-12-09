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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 09 ديسمبر 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء مازالت الرياح نشطة نسبياً على أغلب المناطق الساحلية مع تكاثر السحب مساء اليوم واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي بينما يميل الطقس للاستقرار على بقية مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية .
الرياح: جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 20) مْ.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة خاصة على المنطقة المتددة من( المرج حتى الجبل الأخضر) .
الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (14 – 20) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح:جنوبية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-21 ) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على أغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 22) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:00)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية يومين 2021 الجوية الموافق المركز ليوم التنبوات السماء نشطة قليلة المدينة السحب زواره تتكاثر السحب ن 06 طرابلس العزيزية الخمس زلیتن مصراتا 09 08 إلى صافية السماء صافيا ه قليلة ون صافيا 03 03 06 الزنتان غریان ب 08 السماء 09 بنغازي البيضاء شحات 21 صافية 09 ن طبرق 09 الجغبوب إلى اوباری 22 قليلة صافية السماء صافية إلى ی ت 20 صافية إلى رئيس 07 07 عبدالسمیع السرير تازربو الكفرة‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏على الثلاثة القادمة اليوم الخميس 2021-12-09 بداية F-270-001 أيام نشر جوية أغلب المناطق الساحلية تكاثر السحب مساء اليوم واحتمالية سقوط أمطار خفيفة بينما يميل الطقس للاستقرار على بقية مناطق ليبيا ملخص مناطق الجفار الساحلية. نشطة الجبل قليلة مساء جنوبية غربية شمالية الحرار صوى تتراوح الخليج أمساء 02م السماء: معتدلة الحرارة القصو فشمالية خفيفة لسر تتحول الغد شمالية إنخفاض تتراو -الحمادة: :السماء: صافية قليلة السحب. غربية الى 19 مدينة طرابلس غروب الشمس اليوم الساعة (18:00) شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:58) غربية مساء يوم صافية قليلة رئيس قسم النشرات .الجوية تتراو مابين :الرياح درجات الحرارة مراجعة عبدالحکیم عبدالسميع محمد إعداد‏'‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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