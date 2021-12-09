فضيل الأمين: احتلال أو تهديد المفوضية عمل إجرامي لا يمت لحرية الرأي بصلة

قال المرشح الرئاسي، فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي في “اتفاق الصخيرات” إن “عمليات احتلال أو تهديد أو ابتزاز المفوضية المختصة بالعملية الانتخابية تعتبر أعمال إجرامية ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة.

وأضاف «الأمين» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “وعرقلة الانتخابات التي سجل من أجلها 2.8 مليون مواطن ليبي واستلم 2.4 مليون منهم بطاقاتهم هي محاولة لمصادرة الحقوق”.

وختم موضحًا “لا تريد أن تنتخب؟ يمكنك المقاطعة فقط”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من مليشيات اغنيوة والزاوية ومصراتة اقتحمت مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس، منذ أيام.

ونشرت عناصر المليشيات فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الاقتحام، وعبروا عن رفضهم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكد المقتحمون سيطرتهم على مبنى المفوضية ونصبوا الخيام أمامه بدعوى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإجراء الاستفتاء على الدستور و”حق الشهداء”، على حد زعمهم.