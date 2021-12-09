الأرصاد: رياح نشطة وفرصة لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تهب رياح نشطة على غالب المناطق الساحلية مع تكاثر السحب، مساء الخميس، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي، فيما يميل الطقس للاستقرار على بقية مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة خاصة على المنطقة الممتدة من المرج حتى الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و20 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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