الشيباني: لا يجب أبداً تجاهل مطالب المعتصمين بجانب سور مفوضية الانتخابات

رأى عبدالرحيم الشيباني، المرشح السابق لعضوية المجلس الرئاسي، أنه لا يجب أبداً تجاهل مطالب المعتصمين بجانب سور مفوضية الانتخابات، على حد قوله.

وقال الشيباني في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لن نكتم الشهادة أمام المفوضية. لم يكن هناك اقتحام ولا قفل ولا أي عمل عدواني والمعتصمين موجودين في الشارع الجانبي لسور المفوضية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “هم أشخاص أصروا على أن يعبروا عن مطالبهم بالوسيلة الوحيدة التي اتيحت لهم. ليس لديهم فرصة في الخروج على القنوات ولا في الجلوس مع المسؤولين”، وفقا لوصفه.

وتابع “موجودون بكل هدوء واحترام وبأخوية إلى جانب رجل الأمن الذي يحرس المفوضية. والأصل هو الاستماع إلى مطالبهم ومناقشتهم ولا يجب أبدا تجاهلهم، كفى ادعاء كفى تجني كفى فتنة”، بحسب حديثه.

يشار إلى أن مجموعة من مليشيات اغنيوة والزاوية ومصراتة اقتحمت مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس، منذ أيام.

ونشرت عناصر المليشيات فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظات الاقتحام، وعبروا عن رفضهم إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكد المقتحمون سيطرتهم على مبنى المفوضية ونصبوا الخيام أمامه بدعوى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم بإجراء الاستفتاء على الدستور و”حق الشهداء”، على حد زعمهم.