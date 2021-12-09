صنع الله يبحث مع نواب الجنوب مشروعي حقل العطشان والمصفاة

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية لبحث حزمة من الموضوعات التي تهم مناطق الجنوب، أبرزها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري بدلا من النفط الخام المستخدم حالياً في تشغيلها.

وأطلع صنع الله، النواب على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ هذه المشاريع، وما اتُّخذ من إجراءات ومراسلات مع الجهات العليا بالدولة الليبية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني، وخلق فرص عمل كثيرة في مناطق الجنوب الليبي.



