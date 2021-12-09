أهرام ويكلي: منهج ديبلوماسي تركي ملتوي في التعامل مع مصر بشأن ليبيا

حذر تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام ويكلي” الإخباري من منهج ديبلوماسي ملتوي تنتهجه تركيا بشأن الأوضاع في ليبيا خلال مساعيها لتطبيع علاقاتها مع مصر.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أوضح صدق نوايا المصريين في التعامل مع الخلافات مع الجانب التركي التي تتمحور حول دعم أنقرة المطلق لجماعة الإخوان في ليبيا ومصر والوجود العسكري التركي، فضلًا عن المرتزقة السوريين متواجدين غرب ليبيا.

وأفاد التقرير أن الأتراك في المقابل يريدون المراوغة بشأن هذه الخلافات وحل خلافات أخرى لا أهمية لها وتجميد المهم، مؤكدا أن هذا الأمر لن ينتج عنه أي تطبيع حقيقي للعلاقات لأن هذا الأخير مرهون بتغيير جذري لمواقف أنقرة من الملف الليبي لأن المصريين رافضين لأي وجود عسكري تركي في ليبيا، حسب التقرير.

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