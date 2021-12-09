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5383 مرشحا للانتخابات البرلمانية المقبلة مع غلق باب التقدم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وصل إجمالي عدد المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى 5385 مرشحًا ومرشحة حتى الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، وهو الموعد المقرر لقفل باب الترشح، على ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان مقتضب، إن هؤلاء المرشحين استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، فيما يعمل قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية حاليًا على استكمال إجراءات الفحص والتدقيق المبدئي للوثائق المقدمة وذلك وفقًا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.

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بوابة الوسط

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