بوراص: يجب البحث عن طرق فنية تحصّن العملية الانتخابية

أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، أن “باب الانتخابات لم يقفل بعد والتسويق لغير ذلك يعتبر اجتهادًا وعودة للخلف”.

وقالت “بوراص” في منشور عبر فيسبوك، إن “فرصة الانطلاق في العملية الانتخابية تحتاج لتكثيف الجهود والقضاء على الشبهات والفساد الذي تبين في الفترة الأخيرة في بعض الأمور الفنية والإجرائية”.

وأضافت أن “مثل هذه الخروقات واردة في أي مكان وزمان وهذا لا يعني أن نحكم على العملية الانتخابية بالفشل أو بالموت بالعكس هذا يشجعنا أن نعمل بأكثر جدية ونبحث عن طرق فنية تحصن العملية الانتخابية بقدر المستطاع”.

وختمت بوراص منشورها موضحة أنه “من الضروري تشكيل لجنة متابعة ومعالجة لسير العملية الانتخابية حتى تأتي الانتخابات في موعدها والنتائج المرجوة منها، أما إقامة الجنائز قبل الخروج من غرفة الإنعاش يعتبر حكم باطل على العملية، ومواجهة الحقيقة جزء من الحل”.

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