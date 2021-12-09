العكّاري: أخبار اجتماع لجنة سعر الصرف غير صحيحة

أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، أن الأخبار المتعلقة باجتماع لجنة سعر الصرف غير صحيحة.

وقال العكاري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أخبار غير صحيحة تتكلم عن اجتماع لجنة سعر الصرف والمحافظ ونائبه في تونس من أجل توحيد البنك المركزي ووضع خارطة طريق لذلك”.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن المصرف المركزي عن اجتماع ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع نائب المحافظ “علي الحبري”، في تونس للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وأضاف البيان “تم مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية (ديلويت)، خلال عملية انجاز المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي، حيث تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد”.