ختام دورة حول معالجة آثار ما بعد الحرب على الصحة النفسية

العنوان- بنغازي

اختتم مركز الدعم المعنوي والاجتماعي بإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دورة تدريبية حول الدعم النفسي ومعالجة آثار الحرب.

وجرى ختام الدورة في حضور مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب والمدير التنفيذي للمركز علي الشرع.

واستهدفت الدورة (20) متدربا من بنغازي. وتأتي الدورة في إطار إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بمركز الدعم المعنوي الاجتماعي لمعالجة آثار ما بعد الحرب.

وأكد اللواء خالد المحجوب على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية تمهيدا لافتتاح المركز، كما تقدم بالشكر للمتدربين على حرصهم للمشاركة في الدورة.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمركز، أن تنظيم هذه الدورات جاء تمهيدا لافتتاح مركز الدعم المعنوي الاجتماعي لمعالجة آثار ما بعد الحرب.

واحتوى البرنامج العلمي للدورة مجموعة من المحاضرات العلمية الهامة، على أن تستمر هذه البرامج وتنطلق في مدن أخرى قريبا.