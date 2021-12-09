السجن 7 سنوات لأحد مهربي البشر إلى ليبيا

أصدرت محكمة نيجيرية حكماً بالسجن على أحد المهربين لمدة سبع سنوات، بعد محاولته تهريب فتاتين قاصرتين إلى ليبيا، بحسب ما ذكره موقع “Pulse News” النيجيري.

وأقرّ المهرب “إيدانانكي” بالذنب في التهمتين الموجهتين له من قبل الوكالة الوطنية النيجيرية لحظر تهريب البشر “NAPTIP”.

ونتيجة لذلك؛ حُكم عليه بالسجن سبع سنوات، وبدفع غرامة قدرها مليون نيرا عن كلٍّ من التهمتين الموجهتين ضده.

وقال محامي “NAPTIP”، عبد الله بابالي، للمحكمة، إن المدان قام بتهريب تشينازا أغبوناشرن، 17 عاماً، من ولاية إيمو، و إيكيمي غودنيوز من ولاية أوميشيول، إلى ولاية كانو؛ تحضيراً لنقلهما إلى ليبيا، وإرغامهما على ممارسة الدعارة، برفقة شقيقه الذي لا يزال طليقاً.

يُذكر أن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا “NEMA” استقبلت 158 نيجيرياً عائداً من ليبيا الشهر الماضي، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، من خلال برنامج العودة الطوعية إلى الوطن.

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