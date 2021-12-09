إدارة القضايا: تركيا تخسر 190 مليون دولار أمريكي بسبب ليبيا

أكدت إدارة القضايا في ليبيا برئاسة المستشار خليفة الجهمي، تمكنها من تحقيق نجاح جديد في مجال المنازعات الخارجية، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي بسبب تركيا.

الإدارة وفي منشور لها على الفيسبوك، قالت إن التعويضات طالبت بها شركة “قوريش” التركية، موضحة بأن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي، بتاريخ 23/11/2021 في الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة المذكورة، ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

ونوهت إدارة القضايا إلى أن الحكم يقضي برفض جميع طلبات الشركة والزامها بأن تدفع للدولة الليبية اتعاب المحاماة بقيمة 1,800,000.00 يورو.

وأكدت الإدارة أن المحكمة حكمت بإلزام الدولة التركية بدفع مصاريف التحكيم وقدرها 1,458,102.53 يورو يخصم منها مبلغ 342,676.00 يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم .

وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركة المدعية اخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مباني بجامعة طرابلس بمناسبة قيام ثورة 17 فبراير 2011.

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