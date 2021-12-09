قزيط: معظم الليبيين متحمسون  للانتخابات البرلمانية وليس “الرئاسية”

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أبو القاسم قزيط، أن “ليبيا ليست جاهزة الآن لرئيس يمتلك صلاحيات واسعة ونحن بحاجة إلى نوع من الديمقراطية التوافقية”.

وقال «قزيط» في مداخلة تلفزيونية لقناة 218، إننا “لا نريد رئيس يقبله الشرق ويرفضه الغرب أو الجنوب، وعلى سبيل المثال، من الواضح أن هناك مرشح لديه حظوظ في الشرق، ومرشح آخر لديه حظوظ ونفوذ في الغرب وكذلك الجنوب، فنحن نريد مشرح لكل ليبيا وليس فائز ينتصر لإقليم أو منطقة أخرى”.

وأردف، أن “هذا المناخ اليوم غير موجود اليوم لذا أنت بحاجة لصفقة جديدة”، معقبًا؛ “ثم يجب أن نذهب بالتدرج، هذه القفزة الكبيرة إلى انتخابات رئاسية مباشرة بالتأكيد نحن نحتاجها، لكن هل البلد جاهزة لها اليوم وتتقبلها وتنتج استقرار وسلم أم هي تُسقط هذا التوافق الهش”.

وأوضح «قزيط»؛ “في تقديري أعتقد معظم الناس في الشارع لديهم حماس للانتخابات البرلمانية ولديهم هواجس ومخاوف من الانتخابات الرئاسية”.