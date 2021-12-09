أعلنت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولاين هرندل، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة طرابلس وغرب لندن لتسهيل سُبل التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكتبت هرندل عبر حسابها بموقع «تويتر»، «يسعدني توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة طرابلس وغرب لندن لتسهيل سبل التجارة والعلاقات الاقتصادية».

– نزع مخلفات الحروب وإعادة الإعمار ضمن ملفات أول زيارة للسفيرة البريطانية لسرت

وقالت السفيرة البريطانية إن «ليبيا تملك إمكانات كبيرة للتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مناطق المملكة المتحدة، بما في ذلك في مجال النمو الاقتصادي النظيف».

وتتواجد حاليًا هرندل في سرت حيث بدأت، أمس الأربعاء، زيارة إلى المدينة هي الأولى منذ توليها مهام منصبها في شهر سبتمبر الماضي. والتقت آمر غرفة عمليات غرب سرت، اللواء أحمد سالم، لبحث إعادة إعمار مدينة سرت، ونزع مخلفات الحروب منها.

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