رياح نشطة على الساحل.. واستقرار الطقس في بقية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار النشاط النسبي للرياح على غالبية المناطق الساحلية، مع تكاثر السحب مساء اليوم، واحتمالية هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي، بينما يميل الطقس للاستقرار على بقية مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس ، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء فيها قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 14- 20 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فتكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم، مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة خاصة على المنطقة الممتدة من المرج حتى الجبل الأخضر، وتكون الرياح جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 14 – 20 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس صافيةً إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 17-21 درجة مئوية، وتسجل انخفاض يوم الغد على غالبية المناطق .

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ تكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 20- 22 درجة مئوية.

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