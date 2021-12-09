بوراس: الخصومة السياسية على أشدها بين المترشحين ومن محتمل أن تتحول إلى عنف مسلح

رأى رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات محمد بوراس، أن كل المؤشرات تشير إلى انسداد سياسي يلوح في الأفق، حسب زعمه.

بوراس وفي تصريح لقناة الحدث، قال الخصومة السياسية على أشدها بين المترشحين على الرئاسة، ولربما تتحول هذه الخصومة إلى عنف مسلح يحيلنا إلى فصل أخر من عدم الاستقرار، وهذا مالا نرتضيه ولا يرتضيه أي إنسان وطني.

وأوضح بوراس أن السلم الأهلي وعدم الاحتراب هو النتيجة والمحصلة الإيجابية لكل من يبحث عن دولة أمنة، وهذ يحتاج منا قراءة المشهد بكل حيادية وفي أكثر من زاوية لسد كل الثغرات المفتوحة لنصل لمرحلة الانتخابات حسب قوله.

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