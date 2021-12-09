المفوضية: 5385 مواطنا تقدموا للانتخابات البرلمانية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه مع قفل باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وصل عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية، 5385 مرشحا.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “بانتهاء يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021م قفلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات البرلمانية، بوصول إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية (5385) مترشحاً ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 7ديسمبر”.

وأضاف البيان “بذلك يكونوا هؤلاء المترشحين قد استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، ويعمل الآن قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية على استكمال إجراءات الفحص والتدقيق المبدئي للوثائق المقدمة وذلك وفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية